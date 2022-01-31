Диетолог рассказала, к чему может привести лишний жир на животе

В небольшом количестве жир в области живота выполняет ряд важных функций, однако в избытке он может спровоцировать развитие сахарного диабета, артериальной гипертонии и многих других заболеваний, считает диетолог Ксения Селезнёва. Она уточнила, что при большом количестве жировой массы может произойти ожирение отдельных органов, пишет «Москва 24».

Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развиваются сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром, — заверила врач.

Она отметила, что избыток лишнего жира может привести к ожирению печени, сердца и поджелудочной железы. В таком случае, пояснила диетолог, органы не способны нормально функционировать. По словам Селезнёвой, этих проблем можно избежать, если следить за своим здоровьем и постепенно снижать массу тела.

Ранее член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что для завтрака зимой следует выбирать цельнозерновую кашу, индейку, сыр, кисломолочные продукты и яйца. По её словам, в это время года сокращается выработка серотонина, а для выработки гормона нужен триптофан, который и содержится в сыре и мясе индейки.