Диетолог перечислила идеальные продукты для завтрака зимой

Для завтрака зимой следует выбирать цельнозерновую кашу, индейку, сыр, кисломолочные продукты и яйца, посоветовала член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. По её словам, в это время года сокращается выработка серотонина, а для выработки гормона нужен триптофан, который и содержится в сыре и мясе индейки, передаёт «Москва 24».

Индейку Макиша рекомендует заранее приготовить в пароварке или запечь, а утром, к примеру, сделать из неё бутерброд с овощами.

Кусочек сыра поможет обеспечить наш организм и белком, и достаточным количеством триптофана. В то же время жиры, которые содержатся в сыре, дают нам хорошее чувство насыщения. Поэтому 50–70 граммов сыра, например, с кусочком цельнозернового хлеба — тоже хороший вариант, — сказала диетолог.

Она отметила, что в твёрдом сыре больше калорий, а наименее жирные виды — это адыгейский сыр, рикотта или моцарелла. Также, по словам диетолога, для завтрака отлично подходят кисломолочные продукты: в них содержатся необходимые белок и полезные бактерии.

От этого зависит не только иммунитет, но и настроение в осенне-зимний период, — пояснила Макиша.

Она порекомендовала также употреблять на завтрак яйца, которые содержат витамин D.

Ранее диетолог Маргарита Королёва порекомендовала не пить натощак кофе, так как он препятствует усвоению железа, кальция, цинка и магния. Более того, выпитый до еды кофе может привести к изменениям артериального давления.