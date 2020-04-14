Карантин грозит детям рядом заболеваний, связанных с нехваткой физической активности. Гиподинамия негативно сказывается не только на физическом, но и на психическом состоянии ребёнка. Опасения вызывает и то, что во время самоизоляции многие дети лишены общения со сверстниками. О проблемах, с которыми может столкнуться ребёнок, а также о способах их избежать NEWS.ru рассказали специалисты.

Режим самоизоляции может стать причиной нарушений осанки у детей. Связано это с тем, что они проводят много времени в кровати и мало двигаются. Сколиоз у ребёнка может сформироваться довольно быстро — всего лишь за месяц подобного образа жизни. Об этом в разговоре c NEWS.ru заявил главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Нехватка активности может приводить к нарушению у детей кровотока в шейных позвоночных артериях и, как следствие, головным болям и мигреням. Кроме того, гиподинамия является причиной отложения подкожного жира, отмечает педиатр. Это повышает риск развития эндокринных заболеваний (к примеру, диабета), а также артериальной гипертонии. Из-за малоподвижного образа жизни у детей также страдают сосуды — может обостриться вегетососудистая дистония.

Artur Cupak/Global Look Press

Специалист рекомендовал родителям устраивать дома различные ролевые игры и квесты для повышения активности ребёнка.

Также однозначно нужно проводить гимнастику с симметричными видами нагрузки, чтобы ребёнок ставил на место свой позвоночник. Рекомендую уделять время дыхательной гимнастике около открытого окна или на балконе. Не стоит забывать о питании. Рацион должен быть полноценным. Из него следует исключить сладости и хлебобулочные изделия. Евгений Тимаков главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист

Карантин способен оказать негативное влияние и на психическое состояние детей. Из-за отсутствия разрядки, которую раньше они получали благодаря двигательной активности, могут возникнуть проблемы со сном. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

В режиме самоизоляции у детей активно нарастает физический и невротический тонус. Это зачастую приводит к неконтролируемому потоку криков и слёз, который очень сложно остановить.

Кроме того, из-за пандемии взрослые находятся в напряжении, и порой это негативно сказывается на их общении с детьми. Родители могут постоянно попрекать детей и требовать от них послушания. В таком случае у ребёнка есть вероятность столкнуться с неврозом. Если же у малыша есть хронические психические заболевания, на фоне таких отношений они могут обостриться.

Для меня очень странно, что, согласно указу мэра, с собакой погулять на улице можно, а с ребёнком — нет. Этот пункт нужно пересмотреть. Дети должны выходить на улицу и получать хоть какую-то активность. В противном случае дома они будут всё «разносить». Ребёнка нужно брать с собой на улицу — погулять с собакой, вынести мусор. При этом не нужно забывать о средствах личной защиты. Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории врач-психотерапевт высшей категории

На карантине дети на протяжении длительного времени лишены общения со сверстниками. Однако на их социализации это не скажется. До 12 лет психика ребёнка является довольно гибкой и способна легко воспринять нехватку общения с другими детьми на протяжении месяца. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразила социальный психолог Наиля Бирарова.

Сегодня многие дети на регулярной основе находятся на домашнем обучении. Если провести в таком режиме несколько лет, у ребёнка действительно могут плохо развиться навыки коммуникации и решения конфликтов. Однако один или два месяца роли в этом плане не сыграют. Для детей карантин — почти как летние каникулы. Особенно если в семье есть братья и сёстры. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

На самоизоляции психолог рекомендовала родителям провести с ребёнком онлайн-викторину — к примеру, с участием детей своих друзей. Также можно увлечь ребёнка рисованием и лепкой из пластилина.