Дерматолог опровергла миф о частом мытье волос

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Редкое мытьё может спровоцировать развитие кожных болезней. Об этом рассказала в эфире «Радио 1» дерматолог и косметолог Зоя Константинова.

По словам специалиста, распространённый миф о том, что людям с жирной кожей головы нужно реже мыть волосы, является очень вредным. Константинова отметила, что от редкого мытья кожного сала вырабатываться меньше не будет. Голову можно мыть так часто, как это необходимо, заявила она.

При этом распространённые нормы: для взрослого человека два раза в неделю, а для ребёнка один раз в неделю — этого мало. Голову нужно мыть часто — через день или каждый день. Особенно если кожа головы жирная и пачкается. Если мыть голову реже, это может привести к развитию различных заболеваний, например, себорейного дерматита, — сказала врач.

Кроме того, мыться Константинова также рекомендует каждый день. Для этого подойдёт мыло, но лучше, по её мнению, использовать гель. При этом она не советует тереть себя мочалкой — кожа обновляется и без этого, а слишком интенсивное трение может привести к травмам.

Ранее трихолог Юлия Галлямова рассказала, почему выпадают волосы и как это остановить. По её словам, волосы нередко выпадают из-за сильного стресса, причём как у женщин, так и у мужчин. Оказалось, что представители сильного пола также страдают от проблем с шевелюрой, просто на них это не всегда заметно.