Центр им. Гамалеи: небольшие побочные эффекты вакцины от COVID-19 — норма

https://static.news.ru/photo/14d818f4-f975-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Незначительные побочные действия вакцины от коронавируса, возникающие у 14–15% провакцинированных препаратом, являются стандартными и качественно, и количественно для всех вакцин, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что на данный момент новых противопоказаний для применения препарата не выявлено. На данный момент, уточнил он, провакцинировано около 800 человек, но часть из них получили плацебо, передаёт «Интерфакс».

Получается, что около 600 человек в рамках исследования уже провакцинировано, серьезных «побочек» нет. Проявляющиеся температура 37,5–38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения — у 14–15% — для любой вакцины это нормально, сопоставимо с другими вакцинами, отметил глава Центра им. Гамалеи.

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот.

Как писал NEWS.ru ранее, вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не может дать какую-то защиту ещё и от гриппа. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.