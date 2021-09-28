Больницы Саратовской области перестали принимать плановых больных

Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19. По словам первого замминистра здравоохранения региона Станислава Шувалова, такая мера будет действовать до особого указания. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Саратовской области приостановлена плановая госпитализация в стационары.

Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медорганизации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей, приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определённых групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров, — заявил Шувалов на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.

Не будут принимать больных и дневные стационары.

За последние сутки в регионе выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии там скончались 2920 пациентов с COVID-19.

Как ранее стало известно, власти Пермского края и Удмуртии ввели требование к предъявлению QR-кодов при посещении мероприятий с большим скоплением людей, а также заведений общепита. Вслед за ними в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ужесточили ограничения в Курской и Ростовской областях. Не исключают возврата к системе QR-кодов и в Москве.