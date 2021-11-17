«Более надёжный»: фармаколог сравнил «Спутник V» с «КовиВаком»

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» воздействует сразу на иммунную систему, в то время как убитый вирус в «КовиВаке» может остаться незамеченным в организме, рассказал «Радио 1» кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. При этом он отметил, что в «Спутнике V» содержится только белок-шип коронавируса, а не вирус целиком.

«КовиВак», по идее, более мягкая вакцина. А «Спутник V» более пробивной и, что называется, более надёжный. Потому что у «КовиВака» идёт действие на весь организм, и увидит иммунитет убитый вирус или не увидит, а если увидит, то сколько, предсказать нельзя. А со «Спутником» мы сразу попадаем в иммунную систему, — объяснил Кондрахин.

Вакциной «Спутник V», а также «Спутник Лайт» привились за пределами России более 100 млн человек. В этом российская вакцина сравнялась по охвату в мире с Moderna, хотя и уступает Sinopharm и Pfizer, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он добавил, что одобрение российской вакцины в ВОЗ может быть получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур.

Ранее сообщалось, что из поликлиники в Нижнем Тагиле неизвестный выкрал 320 доз вакцины «Спутник V». Злоумышленнику ночью удалось пробраться в кабинет, где стоял холодильник с препаратами, и незаметно пройти мимо сторожа.