Альтштейн рассказал, где Лукашенко мог подцепить аденовирус Альтштейн — об аденовирусе Лукашенко: никто не умирает от риновируса

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог заразиться аденовирусной инфекцией воздушно-капельным путем, заявил NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам ученого, чаще всего заражение аденовирусом является результатом встречи с человеком — носителем этого вируса, если близко с ним контактировать: при дыхании, кашле, насморке он передает достаточно большую дозу вируса. Альтштейн отметил, что существует примерно 160 вариантов риновирусов, легко заражающих людей, из-за чего у людей появляется насморк, а через неделю-две он проходит.

Аденовирусов человека больше 50 вариантов, многие из них могут вызывать инфекции простудного типа. Как правило, ничего страшного в ней нет, — сказал вирусолог.

23 мая Лукашенко, отвечая на слухи о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус и умирать он не собирается. Также белорусский лидер пошутил, что с ним будут «еще очень долго мучиться».

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после того, как 9 мая покинул Москву. Он приезжал в российскую столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. Политик в тот день не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле с участием глав других стран СНГ.

Лукашенко также не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую 14 мая на площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.