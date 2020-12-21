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Академик РАН усомнился в способности коронавируса проникать в ДНК человека

12:00, 20 декабря 2020 2 145
Фото: pixabay.com

Фрагменты генома коронавируса неспособны попасть в геном человека, как это делает вирус иммунодефицита (ВИЧ). Такое мнение высказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Пётр Чумаков.

Ранее о проникновении COVID-19 в ДНК человека заявили учёные США.

Этого не может быть. Не знаю, какие учёные говорят такие вещи. Он не может в геном попасть, потому что это РНК-вирус (рибонуклеиновая кислота), а геном у нас — ДНК. Вирус иммунодефицита тоже РНК, но у него есть фермент, который может переписывать в ДНК, — прокомментировал Чумаков изданию URA.RU предположение коллег.

Такое же мнение и у экспертов, опрошенных журналом Science. По их словам, неизвестно, насколько справедливы будут их выводы в реальных условиях, а не в лаборатории, как это сделала группа учёных США.

Ранее исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что небольшие фрагменты генома коронавируса могут включаться в геном человека.

В одном эксперименте они использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусов. Выяснилось, что клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, то интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с коронавирусом, писал NEWS.ru.

 
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