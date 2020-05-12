Вакансия Sony указывает на месяц запуска PlayStation 5

https://static.news.ru/photo/ceec5278-9444-11ea-90e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Пользователи обратили внимание на вакансию компании Sony. В ней упоминается, что игровая консоль PlayStation 5 (PS5) должна поступить в продажу в октябре 2020 года.

resetera.com

Указанная дата отчасти совпадает с примерным релизом новой части гоночной игры DiRT, которая поступит в продажу в том же месяце на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Ранее инсайдеры сообщили, что презентация PS5 должна пройти в первой половине июня. Однако сам дизайн консоли могут показать до мероприятия.

В конце апреля ведущий геймдизайнер Techland Тимон Смектала (Tymon Smektala) поделился мнением о недавно анонсированном контроллере PlayStation 5 (PS5). Разработчик считает, что DualSense имеет шанс стать одним из лучших геймпадов в истории.