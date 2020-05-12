Вакансия Sony указывает на месяц запуска PlayStation 5

Пользователи обратили внимание на вакансию компании Sony. В ней упоминается, что игровая консоль PlayStation 5 (PS5) должна поступить в продажу в октябре 2020 года.
Указанная дата отчасти
Ранее инсайдеры сообщили, что презентация PS5 должна пройти в первой половине июня. Однако сам дизайн консоли могут показать до мероприятия.
В конце апреля ведущий геймдизайнер Techland Тимон Смектала (Tymon Smektala) поделился мнением о недавно анонсированном контроллере PlayStation 5 (PS5). Разработчик считает, что DualSense имеет шанс стать одним из лучших геймпадов в истории.
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