В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила его как 2019-nCoV. По последним данным, в Китае уже почти 900 инфицированных, а число летальных исходов достигло 26 человек.

Тема опасных вирусов остаётся одной из самых популярных среди игровых разработчиков. Одни пытаются рассказать драматичную историю на фоне глобальной катастрофы, другие — показать, как болезнь разрушает моральные ценности общества, а третьи — продемонстрировать жизнь людей на обломках старого мира.

NEWS.ru решил вспомнить, как проходили вспышки вирусов в играх и как виртуальные эпидемии повлияли на человечество.

Plague Inc.

Симулятор пандемии Plague Inc. стал, возможно, самой популярной игрой во время вспышки нового коронавируса. Цель мобильной игры очень проста — заразить «нулевого пациента» и уничтожить всех людей. При этом Plague Inc. — не про «кровь, кишки и мясо». Это очень продуманная стратегия в реальном времени, где пользователь может выбрать одну из доступных болезней и контролировать её течение по всему миру. По мере заражения планеты игрок будет получать очки, которые можно тратить на «улучшения» заразы.

скриншот NEWS.ru

Разработчики подготовили для игроков 10 различных типов заболеваний: от бактерий, паразитов и био-оружия до зомби-вируса и симианского гриппа, делающего умнее обезьян. У каждого из них свои особенности, и постоянно побеждать по одному сценарию не получится, поскольку симулятор постоянно требуется соблюдать баланс между заражаемостью и смертностью. А ещё Plague Inc. позволяет стать тем самым злым учёным из научно-фантастических произведений и создавать собственную заразу, которая может уничтожить целый мир.

The Last of Us («Одни из нас»)

Двадцать лет минуло с момента начала всемирной пандемии. Мутировавший вид грибов кордицепс резко сократил население планеты, превратив его в бешеных существ без разума и чувств. Те немногие, которым удалось выжить, разбрелись по всей территории Соединённых Штатов: кто-то остался в карантинных зонах, где царит тирания, другие обосновались в заброшенных домах и надеются прожить ещё один день, а третьи, захватив целый город, только и ждут, когда новые выжившие забредут в их капкан.

Мало кто из игроков слышал о кордицепс до The Last of Us. Разработчики решили развить идею с грибом-паразитом после просмотра документального фильма «Планета Земля» канала BBC, в котором наглядно показано, как заражение через споры влияет на поведение муравья. Игровая вариация болезни называется кордицепсная церебральная инфекция, и она поражает центральную нервную систему и ткани тела.

Человек может заразиться либо вдохнув опасные споры, либо через укус зомби. В обоих случаях его ждёт смертельный исход, поскольку лекарства от болезни не существует. Со временем заражённый изменяется под действием грибка. Сначала его ждёт стадия бегуна, когда изо рта, носа и глаз начинает сочиться кровь, а их постоянные крики могут свидетельствовать о том, что носитель сохранил остатки разума и испытывает невыносимую боль. К сожалению, паразит уже полностью управляет заражённым.

Вторая стадия — сталкер. Отличий от бегуна у него немного: тело уже начинает покрываться наростами грибка. Сталкеры любят прятаться и нападать на жертву из засады. Длительное воздействие кордицепса на организм превращает человека в щелкуна. Его голова полностью деформирована, что с одной стороны лишает заражённого зрения, а с другой вырабатывает эхолокацию для ориентации в пространстве. Последняя и в то же время самая опасная для выживших стадия — топляк. Долгие годы, проведённые с грибком, превратили наросты в своеобразную броню и образовали на его теле органические мешочки с микотоксином, весьма ядовитыми для человека.

Увидеть реальный кордицепс в действии вы можете ниже.

Days Gone («Жизнь после»)

Вирус в Days Gone, получивший название Freaker Virus или Hooligan Virus, отчасти похож на тот, с чем столкнулись игроки в The Last of Us, но определённые отличия все же имеются. Вирус был разработан из особого типа цветка, который растет только в Орегоне, США. Зараза распространяется по лимфатической системе, размножаясь и поражая клетки в катастрофических масштабах. Инкубационный период занимает около двух недель, в течение которых заражённый начинает мутировать в так называемого фрика.

Сухожилия рук и пальцев становятся менее ограниченными, большинство заражённых лысеют, становятся сильнее и быстрее, но при этом у некоторых сохраняется память о «прошлой жизни», которая, например, выражается в ношении часов. Freaker Virus имеет сходство с вирусом бешенства — человек становится гиперактивным, диким и чрезвычайно агрессивным по отношению к любым незараженным существам. Инфекция может также вызывать различные мутации, основанные на других факторах. Так, у людей с высоким уровнем стероидов в начинается повышенный рост мышц.

Вирус очень заразен. Считается, что в течение первых нескольких недель он уничтожил практически всех в возрасте до 12 лет и от 65 лет. У первой группы отсутствовали половое созревание и сильная иммунная система, а у второй тела не могли справиться с быстрыми генетическими мутациями на клеточном уровне. Freaker Virus воздействует не только на людей, но и на животных. Они, в свою очередь, становятся более агрессивными по отношению к выжившим, а также, как и фриков, становятся гораздо сильнее, быстрее и менее восприимчивыми к урону.

«Мор (Утопия)»

«Мор (Утопия)» в отличие от своих коллег по цеху посвящена не глобальной эпидемии, а локальной, в пределах одного городка. Безымянный город охватывает страшная чума. У неё много названий, но чаще всего люди используют обозначение Песчаная Язва. Сама болезнь неизлечима, никакой вакцины для неё не существует.

Заболевание развивается спорадически. На начальном этапе он не прогрессирует каким-либо существенным образом, особенно если принимать антибиотики. Однако при повторном контакте с инфекцией развитие болезни резко прогрессирует. Во время болезни человек испытывает головокружения, острую боль, рвоту и жар. Если не принять меры, то зараженный может скончаться через несколько часов.

Вероятность заражения этой болезнью значительно ниже у тех, кто принимал стимуляторы иммунной системы. Дополнительная защита обеспечивается синтетической одеждой. Существует несколько теорий происхождения Песчаной Язвы, однако точный источник заболевания остаётся неизвестным.

The Division

The Division нельзя назвать постапокалиптической игрой, но её действие происходит в самый разгар локального кризиса, когда ещё непонятно, какой исход ждёт людей. Из описанных нами игр проект от Ubisoft — самый реалистичный из всех потенциальных концов света. Эпидемия в Нью-Йорке начинается с банкнот, заражённых новых видом вируса на основе оспы, в результате чего город охватывает хаос. Зараза получила название «Зелёная отрава», она же «долларовый грипп».

Вирус быстрее инкубируется и остаётся заразен в течение короткого инкубационного периода. Это означает, что «Зелёная отрава» распространяется между людьми без начальных симптомов и начинает действовать весьма скоротечно. «Долларовый грипп» также использует обманку — инфицированные люди после инкубационного периода обычно начинают проявлять симптомы, сходные с обычным гриппом, таким образом скрывая от медицинских работников опасные последствия. Вирус быстро прогрессирует, после чего больной умирает.

Вирус был выпущен на свободу в Чёрную пятницу, одну из крупнейших в США распродаж. Опознать заразу на ранних этапах было весьма сложно, и в конечном итоге она распространилась по всем континентам и стала классифицироваться как глобальная пандемия. Причиной этому также стало то, что «Большое яблоко» был одним из крупнейших туристических центров мира. А значит, когда специалисты обнаружили «долларовый грипп», заразившиеся люди путешествовали уже по всему земному шару. Всё это напоминает возможный сценарий развития с 2019-nCoV, о котором NEWS.ru писал ранее.