https://static.news.ru/photo/1e1921ac-52f3-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: THQ Nordic

Издатель THQ Nordic анонсировал полноценный ремейк ролевой игры «Готика». Проект будет основан на играбельном тизере, вышедшем в декабре 2019 года.

Мы поставили перед собой задачу разработать полноценный ремейк «Готики», который будет максимально точно соответствовать оригинальному приключению, перенесёт атмосферный мир «Готики» в высоком качестве и тщательно обновит определённые игровые механики, — рассказал директор THQ Nordic по развитию бизнеса и продуктов Рейнхард Поллис.

За разработку проекта будет отвечать новая студия в Барселоне. Ремейк выйдет на ПК и консолях следующего поколения, но произойдёт это не раньше 2020 года.

По данным компании, в тизер сыграли более 180 тысяч человек. 94,8% пользователей Steam одобрили создание ремейка оригинальной игры 2001 года.

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