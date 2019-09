https://static.news.ru/photo/80913558-dec8-11e9-ba5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com/ru-ru/games/the-last-of-us-part-ii

Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II. Постапокалиптический боевик станет доступен игрокам 21 февраля 2020 года.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей.

The Last of Us Part II выйдет только на PS4.

Ранее News.ru рассказал, что консоль следующего поколения PlayStaton сможет потреблять гораздо меньше энергии в режиме ожидания, чем PS4. Соответствующая функция будет доступна как дополнительная настройка.