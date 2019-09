https://static.news.ru/photo/4ba38464-ddd7-11e9-b7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Консоль следующего поколения PlayStaton сможет потреблять гораздо меньше энергии в режиме ожидания, чем PS4. Соответствующая функция будет доступна как дополнительная настройка.

По словам президента и главы Sony Interactive Entertainment Джима Райана, включённая опция у одного миллиона пользователей будет эквивалента среднему потреблению электроэнергии в 1000 американских домах.

Современные консоли PlayStation и Xbox критиковали за высокий уровень энергопотребления. В отчёте Совета по защите природных ресурсов от 2014 года отмечалось, что мощность PS4 в режиме ожидания достигала 8,5 Вт, а во время игры показатель составлял 137 Вт. Со временем Sony скорректировала энергопотребление консоли.

Ранее компания объявила о проведении четвёртого выпуска шоу State of Play. Мероприятие пройдёт 24 сентября в 23:00 по московскому времени. Одной из планируемых к демонстрации игр станет The Last of Us Part II.

Got plans Tuesday afternoon? Why not join us for a new episode of State of Play? Details: https://t.co/jGNlIqqc4a pic.twitter.com/lCfDrfWftj — PlayStation (@PlayStation) 23 сентября 2019 г.

В конце августа старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.