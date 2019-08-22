https://static.news.ru/photo/b469aab6-c4b7-11e9-be4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonyps5/facebook.com

Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.

Sony patent shows PlayStation 5 devkit or maybe even the console itself



Surely this couldn’t be what the PS5 looks like? (pic: LetsGoDigital)



Diagrams of a peculiar-looking piece of Sony hardware have appeared online and are probably of the devkit u https://t.co/aGWh1pf4Jd pic.twitter.com/IaPJomcRpa — Dolcify (@thedolcify) 21 августа 2019 г.

Позже Стотт удалил пост, тем самым отчасти подтвердив подлинность изображений . Внешний вид PS5 некоторые пользователи назвали весьма странным решением, однако стоит отметить, что, как правило, девкит заметно отличается от конечного продукта.

This is the devkit for PS4 for comparison so it'll definitely look a lot different pic.twitter.com/rNTEtNLzF9 — jay (@gaysmelliott) 21 августа 2019 г.

Девкит PlayStation 4

Sony уже подтвердила, что PS5 будет поддерживать частоту экрана120 Гц при разрешении 4K, а также получит поддержку 8K. Консоль, скорее всего, представят в 2020 году. На прилавках магазинов она может оказаться в конце года, писал News.ru.

В Сети также появились слухи, что устройство может получить восьмиядерный процессор Ryzen 3000 (16-поточный) с тактовой частотой 3,2 ГГц и графический модуль семейства Navi с 72 вычислительными блоками (4608 универсальных процессоров) с частотой 1,55 ГГц.

Объём оперативной памяти, предположительно, составит 16 или 24 Гб. PS5 оснастят твердотельным накопителем (SSD), и он получит объём в 2 Тб и поддержку PCIe 4.0, которая должна существенно повысить производительность чтения и записи данных.