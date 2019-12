https://static.news.ru/photo/33c90c1c-1d68-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Telltale Games

Студия Telltale Games в сотрудничестве с AdHoc Studio и Warner Bros. объявили о возобновлении разработки второй части The Wolf Among Us. На The Game Awards 2019 разработчики показали короткий тизер проекта.

Над сиквелом работают режиссёры Ник Херман и Деннис Ленар, сценарист Пьер Шоретт, актёры озвучивания Адам Харрингтон (Бигби) и Эрин Иветтер (Снежка), а также композитор Джаред Эмерсон-Джонсон.

The Wolf Among Us 2 всё ещё находится на ранней стадии разработки, и AdHoc продолжает набор сотрудников, поэтому сроки выхода игры пока неизвестны.

