https://static.news.ru/photo/58e044b8-d5f4-11e9-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty: Modern Warfare

Представители Activision объяснили, что российские PS4-игроки не могут принять участие в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.

Компания по неизвестным причинам не смогла поддержать ранний этап тестирования шутера в регионе, сообщил издатель « Игромании ». Вероятно, что первые выходные бета-тестирования (с 12 по 16 сентября) обойдут Россию стороной.

Ранний этап для PS4 должен был стартовать 12 сентября в 20:00 по московскому времени без необходимости оформлять предзаказ. Однако в назначенное время владельцы консолей не смогли получить доступ к игре.

Более того, из PS Store исчезли все издания Modern Warfare. По какой причине это произошло, пока остаётся неизвестным.

Call of Duty: Modern Warfare должна поступить в продажу на PC, PS4 и Xbox One 25 октября.

Ранее News.ru сообщил, что «Гвинта: Ведьмак. Карточная игра» получил дату выхода на iOS. Игра займёт на устройстве 2,6 Гб свободного места, и для её запуска потребуется версия операционной системы не ниже iOS 12.