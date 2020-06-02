SEGA представила микроверсию оригинальной консоли 1990 года

https://static.news.ru/photo/3267ae3c-a571-11ea-b92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SEGA/YouTube

Компания SEGA презентовала в честь 60-летнего юбилея портативную консоль Game Gear Micro. Она представляет собой миниатюрную версию оригинальной консоли 1990 года.

Ширина устройства составляет 8 см, а диагональ экрана — 1,15 дюйма. Консоль выйдет в четырёх цветовых вариациях, у каждой из которых будет собственная линейка предустановленных игр. Игрокам будут доступны такие тайтлы, как Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone, Sonic the Hedgehog, Sonic & Tails, Sylvan Tale и другие.

SEGA также дополнит Game Gear Micro специальном девайсом Big Window Micro, копией оригинального устройства Big Window. Оно увеличивает экран консоли с помощью линзы.

Game Gear Micro поступит в продажу в Японии 6 октября. Стоимость портативной консоли составит чуть больше $45.

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