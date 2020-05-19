Сержант армии США в отставке Джон Пек играет в Minecraft, чтобы построить там точную копию Хогвартса для своей жены, страстной поклонницы Гарри Поттера. Это можно было назвать простым способом скоротать время во время пандемии COVID-19, если бы не один нюанс — мужчина лишился рук и ног во время службы в Афганистане.

Во время трудовой терапии в Военном медицинском центре им. Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд) Пек встретился с Кеном Джонсом. Он поинтересовался у бывшего солдата, к каким увлечениям он хотел бы вернуться. Одним из ответов Пека стала игра на PlayStation 3.

До инцидента во время службы в морской пехоте я шёл на работу в 5:30 утра и возвращался домой в 4 или 5 часов вечера. Первое, что я хотел сделать, — это поиграть в видеоигры, — рассказал Пек.

Для 33 млн геймеров с ограниченными возможностями геймпады и другие игровые манипуляторы становятся серьёзным препятствием. Но технологи, хакеры и энтузиасты находят способы адаптировать механизмы управления для ветеранов, лишившихся конечностей, или детей с особыми потребностями.

Так, например, киберспортивная команда Quad Gods, состоящая из игроков с квадриплегией (частичный или полный паралич всех четырёх конечностей), тренируется, чтобы соревноваться наравне с людьми без физических ограничений. А один из лучших игроков в Street Fighter Майк «Brolylegs» Бегум одерживает победы, используя только своё лицо.

Джонс помог Пеку решить его проблемы с видеоиграми, смастерив настольный контроллер со специальными рычагами и кнопками, включая переключатели с помощью укусов или вдохов и выдохов. Свой первый опыт молодой человек описывал как полноценную тренировку всего тела.

В 2016 году Пеку пересадили обе руки, которые тем не менее не были полностью функциональными, и Джонс в связи с новыми обстоятельствами изменил раскладку контроллера. По словам бывшего морпеха, он всё ещё недостаточно хорош против «12-летних любителей многопользовательских игр», но зато он может спокойно играть в Minecraft.

Игра без ограничений

Опыт работы с Пеком и другими ветеранами над адаптивными игровыми инструментами сподвиг Джонса к основанию некоммерческой организации Warfighter Engaged в 2014 году, деятельность в которой он совмещает с повседневной работой. Инициатива оказалась востребованной: создатель специальных контроллеров получал около 3–4 запросов в неделю.

При этом организация работает не только с военными, но и с гражданскими лицами. Первые получают контроллеры бесплатно, а вот вторым требуется за них заплатить. Хотя, как заметил Джонс, тех, кто испытывает финансовые трудности, просят по возможности просто внести пожертвования.

Warfighter Engaged производит около 200 контроллеров в год и печатает на 3D-принтере многие части, потому что их легче модифицировать. В организации работают шесть добровольцев, живущих в разных уголках страны, но практически всем процессом проектирования и изготовления занимается сам Джонс.

Он объяснил изданию CNET, что многие люди с годами использовали разные способы создания адаптивных контроллеров, часто делясь своей работой в Интернете. Джонс и его команда, в свою очередь, просто представили организованную версию того, что люди делают самостоятельно.

Сегодня основой для всех изделий Warfighter Engaged выступает адаптивный контроллер Xbox от Microsoft (NEWS.ru даже включил его в список лучших гаджетов 2018 года). Организация, к слову, вместе с несколькими фондами принимали участие в создании его дизайна. Джонс считает, что появление этого устройства стало переломным моментом, заставившим многих осознать, что в мире есть люди, которые хотят играть, но у них просто нет такой возможности.

Не только «железо»

Несмотря на выход адаптивного контроллера Xbox, большинство изменений в игровой индустрии были связаны с программным обеспечением (ПО), считает Джонс. Так, Международная ассоциация разработчиков игр выступает за доступность игр на уровне производителей. В результате люди с нарушениями зрения получают улучшение визуализации и шрифты, подходящие для программ экранного доступа.

Сейчас есть слепые и глухие игроки, а также люди с различными видами инвалидности, которые играют исключительно из-за изменений в программном обеспечении. Игровая индустрия и ПО значительно улучшились за эти годы, — уверяет основатель Warfighter Engaged.

Однако, по словам Джонса, создание необходимого аппаратного обеспечения всё же остаётся на плечах энтузиастов. Эволюция игр привлекает к ним внимание всё большего числа людей. В частности, тех, кто испытывает физические ограничения. Именно поэтому создание адаптивного «железа» и помощь таким людям, как Пек, остаётся главной задачей специализированных волонтёрских объединений.