https://static.news.ru/photo/50c96362-e35b-11e9-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: studiomdhr.com

Studio MDHR в честь двухлетия Cuphead объявили о преодолении платформером очередного рубежа. Продажи игры достигли отметки 5 млн копий.

Cuphead turns two today, and we're so humbled to announce: it has officially gone five-times platinum!!



Starting now, the game is 20% off on all platforms for a full week. And stay tuned, because we have 5 days of fun and giveaways planned to celebrate 5 million copies sold! pic.twitter.com/oe7uTzY62Y — Studio MDHR (@StudioMDHR) 29 сентября 2019 г.

В связи с этим в течение нескольких дней пользователи могут купить Cuphead на всех платформах с 20-процентной скидкой. Кроме того, чтобы отпраздновать событие, разработчики проведут несколько раздач и других «весёлых» активностей.

В данный момент студия работает над дополнением, которое добавит новых боссов, оружие, способности, а также одного играбельного персонажа — мисс Чашку (Ms. Chalice). Выход DLC состоится в 2020 году.

Ранее News.ru рассказал, что FIFA 20 заняла первое место в британском чарте продаж. При этом по сравнению с предшественником продажи футбольного симулятора на физических носителях снизились на 7% в годовом исчислении.