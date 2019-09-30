В связи с этим в течение нескольких дней пользователи могут купить Cuphead на всех платформах с 20-процентной скидкой. Кроме того, чтобы отпраздновать событие, разработчики проведут несколько раздач и других «весёлых» активностей.
В данный момент студия работает над дополнением, которое добавит новых боссов, оружие, способности, а также одного играбельного персонажа — мисс Чашку (Ms. Chalice). Выход DLC состоится в 2020 году.
Ранее News.ru рассказал, что FIFA 20 заняла первое место в британском чарте продаж. При этом по сравнению с предшественником продажи футбольного симулятора на физических носителях снизились на 7% в годовом исчислении.