https://static.news.ru/photo/833e71d8-47f7-11ea-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeForceNOW/facebook.com

Компания NVIDIA объявила о запуске стримингового сервиса GeForce Now. Пользователям доступна бесплатная версия платформы и founders-версия с ежемесячной ценой в $4,99.

Подписчики получат приоритетный доступ к серверам, игровым сессиям продолжительностью до шести часов и доступ к играм с поддержкой трассировки лучей. Пользователям с бесплатной версией, в свою очередь, придётся ждать в очередях, а их сеансы будут ограничены одним часом.

Обе опции поддерживают стриминг с разрешением 1080p и при 60 кадрах в секунду. GeForce Now позволяет пользователям добавлять игры из собственных библиотек, включая Steam. На момент запуска сервис поддерживает более 30 условно-бесплатных проектов и бесплатных игр и более 1000 тайтлов на платформе Valve.

Российским пользователям доступна только платная версия — 999 рублей в месяц и 9999 рублей в год.

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