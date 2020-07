Новая часть Silent Hill может появиться уже в 2020 году

Вокруг выхода новой части игры ходит много слухов. Однако появилась информация из надёжного источника, что игра точно появится и выйдет даже раньше, чем планировали поклонники. Об этом сообщил портал screenrant.com со ссылкой на надёжный источник.

Игровой разработчик AestheticGamer1, который предоставил информацию о новой части Silent Hill, сообщил, что он совершенно точно уверен, что игра уже больше года разрабатывается, однако не назвал, кто именно работает над создание игры, пообещав это выяснить.

Разработчик AestheticGamer1 проводит расследование о новой части игры. Он сообщил, что известна причастность компании Sony и её дочерней компании Japan Studio к игре, поэтому очевидно, что Silent Hill стоит ждать на PlayStation 5.

(2/2) 100% confirm, the sources aren't quite as known by me, there's not as many people backing that part and it seems lesser known if true, though I believe in what's been reported currently and currently investigating a bit more (though focused on a project right now).