Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

https://static.news.ru/photo/ace099c2-95e9-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Paper Mario: The Origami King Фото: Nintendo

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.

По сюжету Марио вместе с новым другом Оливией отправляется в самые дальние уголки бумажного мира. Главным злодеем игры выступит Король оригами, который управляет армией бумажных захватчиков. Он превратил принцессу Пич в оригами, изгнал всех из её замка и запечатал его волшебным серпантином.

Paper Mario: The Origami King выйдет 17 июля. Предзаказ игры уже доступен в eShop.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Nintendo опубликовала отчёт за первый квартал 2020 года. Продажи консоли Nintendo Switch составили 55,7 миллиона единиц — за три месяца разработчики реализовали 3,2 млн устройств.