Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.
По сюжету Марио вместе с новым другом Оливией отправляется в самые дальние уголки бумажного мира. Главным злодеем игры выступит Король оригами, который управляет армией бумажных захватчиков. Он превратил принцессу Пич в оригами, изгнал всех из её замка и запечатал его волшебным серпантином.
Paper Mario: The Origami King выйдет 17 июля. Предзаказ игры уже доступен в eShop.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Nintendo опубликовала отчёт за первый квартал 2020 года. Продажи консоли Nintendo Switch составили 55,7 миллиона единиц — за три месяца разработчики реализовали 3,2 млн устройств.
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