Продажи Nintendo Switch достигли 55 млн единиц

https://static.news.ru/photo/90c92aa8-9051-11ea-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nintendo.ru

Компания Nintendo опубликовала отчёт за первый квартал 2020 года. Продажи консоли Nintendo Switch составили 55,7 миллиона единиц — за три месяца разработчики реализовали 3,2 млн устройств.

Animal Crossing: New Horizons за квартал разошлась тиражом в 11,7 млн, апрель увеличил общие продажи до 13,4 миллиона копий. Три самых продаваемых игр консоли — Mario Kart 8 Deluxe (24,7 млн копий), Super Smash Bros. Ultimate (18,8 млн) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (17,4 млн).

За финансовый год Nintendo отгрузила 21 млн Switch, что на 2 млн больше первоначальных прогнозов компании. С апреля 2020-го по март 2021 года японцы планируют также поставить 19 млн устройств.

Пандемия COVID-19, в свою очередь, внесёт коррективы в даты выхода игр на Switch как от самой Nintendo, так и от других разработчиков.

