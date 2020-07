Ninja провёл стрим на YouTube после закрытия Mixer

Некоторые пользователи предположили, что Ninja полностью перешёл на платформу, однако инсайдер Род Бреслау утверждает, что стример пока ни с кем не подписывал эксклюзивного договора и, возможно, он даже вернётся на Twitch.

sources: Ninja is currently in negotiations with streaming platforms and no exclusive deal has yet been signed, including YouTube. today's YouTube live stream from Ninja is all on his own. maybe he'll stream on Twitch too.