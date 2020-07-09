Ninja провёл стрим на YouTube после закрытия Mixer

https://static.news.ru/photo/e940cd76-c1b1-11ea-9795-fa163e074e61_660.jpg Тайлер Блевинс Фото: ninja/instagram.com

Стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, провёл первую прямую трансляцию на YouTube после объявления Microsoft о закрытии Mixer.

Некоторые пользователи предположили, что Ninja полностью перешёл на платформу, однако инсайдер Род Бреслау утверждает, что стример пока ни с кем не подписывал эксклюзивного договора и, возможно, он даже вернётся на Twitch.

sources: Ninja is currently in negotiations with streaming platforms and no exclusive deal has yet been signed, including YouTube. today's YouTube live stream from Ninja is all on his own. maybe he'll stream on Twitch too. — Rod Breslau (@Slasher) July 8, 2020

Стример сообщил об уходе с Twitch в августе 2019 года. В качестве новой площадки он выбрал Mixer. Однако уже в конце июня Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.