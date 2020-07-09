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Ninja провёл стрим на YouTube после закрытия Mixer

09:50, 09 июля 2020
Тайлер Блевинс Тайлер Блевинс Фото: ninja/instagram.com

Стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, провёл первую прямую трансляцию на YouTube после объявления Microsoft о закрытии Mixer.

Некоторые пользователи предположили, что Ninja полностью перешёл на платформу, однако инсайдер Род Бреслау утверждает, что стример пока ни с кем не подписывал эксклюзивного договора и, возможно, он даже вернётся на Twitch.

Стример сообщил об уходе с Twitch в августе 2019 года. В качестве новой площадки он выбрал Mixer. Однако уже в конце июня Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.

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