Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

https://static.news.ru/photo/b85c854e-a058-11ea-a13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Last of Us Part II

Компания Sony и студия Naughty Dog в рамках нового выпуска State of Play показала новый геймплей The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть 2»). Директор игры Нил Дракманн также поделился подробностями об игровом мире и опасностях, поджидающих главную героиню.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.

«Одни из нас. Часть 2» выйдет на PS4 19 июня.

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II может не выйти в странах Ближнего Востока. Игра всё ещё недоступна в региональном PS Store.

Пользователь reddit под псевдонимом Ghostechful связался по этому вопросу с поддержкой PlayStation, в которой ему сообщили, что если игры нет в магазине, то это решение «компетентных органов страны». При этом региональное отделение PlayStation продолжает участвовать в промо-кампании проекта Naughty Dog.