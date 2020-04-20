Композитор заявил, что почти не занимался сведением саундтрека DOOM Eternal

https://static.news.ru/photo/656f34aa-82dd-11ea-bef6-fa163e074e61_660.jpg DOOM Eternal Фото: Software

Австралийский композитор Мик Гордон заявил, что не практически не работал над сведением музыкального сопровождения видеоигры DOOM Eternal. Ранее поклонники шутера раскритиковали звук на треках.

Пользователь thatACDCguy, представившийся инженером по сведению звука, проанализировал в Twitter качество работы, проведённой над саундтреком игры и заявил, что, в отличие от DOOM 2016 года, все инструменты звучат на одной громкости, и их трудно расслышать по одиночке.

Here's a comparison between the original BFG Division from Doom 2016's official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal's soundtrack from today (right).



Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf — Doominal Crossing: Eternal Horizons (@thatACDCguy) April 19, 2020

Гордон отреагировал на твиты пользователя и заявил, это не его рук дело, и он бы так не поступил со звучанием композиций.

Вы можете заметить парочку треков, которые миксовал именно я (Meathook, Command and Control и так далее), — написал артист.

I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc...) — Mick Gordon (@Mick_Gordon) April 19, 2020

В титрах саундтрека указано, что большинство дорожек были выполнены совместно с аудиодирекотором компании-разработчика id Software Чедом Мосхолдером.

Поклонники DOOM Eternal и музыки Гордона предположили, что между ним и создателями шутера возник конфликт, из-за чего сведение музыки оказалось не лучшего качества, а выпуск сборника композиций был отложен. Ответ композитора на посты thatACDCguy был первым твитом с тех пор, как вышла игра, что может служить доказательством правдивости догадок геймеров.

Как писал NEWS.ru, компания Bethesda выпустила в марте ролик DOOM Eternal, в котором рассказала, как создавался саундтрек. По словам композитора игры Мика Гордона, к сиквелу шутера 2016 года требовался уникальный подход, и для этого саунд-дизайнер записал композиции с участием хэви-метал хора.