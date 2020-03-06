https://static.news.ru/photo/27570618-5f7c-11ea-9526-fa163e074e61_660.jpg DOOM Eternal Фото: Bethesda

Компания Bethesda выпустила новый ролик DOOM Eternal, в котором рассказала, как создавался саундтрек. По словам композитора игры Мика Гордона, к сиквелу шутера 2016 года требовался уникальный подход, и для этого саунд-дизайнер записал композиции с участием хэви-метал хора.

Разработчики дали объявление о наборе исполнителей, выступающих в этом жанре, чтобы создать «ансамбль самых крутых музыкантов». В итоге в хэви-метал хоре Eternal оказалось около 20 участников из самых разных групп.

Действие боевика перенесёт игроков с Марса на Землю. Протагонист получит новые умения и новое оружие, а сам игровой процесс станет более вертикальным. Кроме того, в сюжетную кампанию игроков смогут вторгаться другие участники под личиной различных монстров.

DOOM Eternal выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 20 марта. Позже шутер также появится на Nintendo Switch и в Google Stadia.

Ранее NEWS.ru рассказал, что шлем виртуальной реальности Valve Index вернётся в продажу 9 марта. В самой компании ожидают, что из-за высокого спроса пользователи раскупят новую партию в тот же день.