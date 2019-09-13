https://static.news.ru/photo/3ec16540-d535-11e9-9920-fa163e074e61_660.jpg Death Stranding Фото: Sony Interactive Entertainment

Геймдизайнер Хидео Кодзима представил новый ролик игрового процесса Death Stranding. Видео демонстрирует несколько основных механик, включая «связь» с другими игроками.

Главный герой по мере прохождения будет натыкаться на строения, предметы и даже указатели пользователей, которым можно будет поставить лайки. Маршрут доставки игроки смогут планировать из стартовой локации: маркеры будет отображать путь, а выбранные припасы помогут справиться с препятствиями и врагами.

У протагониста есть ряд показателей, за которыми нужно следить. Игроки должны будут менять герою обувь, давать ему отдохнуть, а также равномерно нагружать его контейнерами с припасами. Кодзима также объяснил важность стелс-элементов: они помогут незаметно пробраться на базу противников или избежать встречи с «призраками».

Кроме того, до начала презентации разработчики опубликовали брифинг-трейлер, впервые показанный на выставке gamescom 2019. Ролик раскрывает главную цель протагониста Сэма Бриджеса, роль которого исполнил актёр Норман Ридус («Ходячие мертвецы»).

Death Stranding поступит в продажу только на PS4 8 ноября.

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