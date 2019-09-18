https://static.news.ru/photo/f768ff74-dace-11e9-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима станет гостем международной выставки «ИгроМир-2019». Знаменитый разработчик 5 октября представит на мероприятии Death Stranding, один из самых ожидаемых релизов года.

Кодзима поделится подробностями о разработке PS4-эксклюзива, а также продемонстрирует материалы по игре. Кроме того, он выступит на закрытом мероприятии для журналистов и поклонников и примет участие в фотосессии с гостями выставки, сообщает «Кинопоиск» .

«ИгроМир-2019» пройдёт в Москве в «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября. Одновременно с выставкой состоится шестой фестиваль поп-культуры Comic-Con Russia.

Ранее News.ru сообщил, что гостями Comic-Con Russia 2019 станут Эндрю Скотт, знакомый зрителям по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок», и Мадс Миккельсен, звезда сериала «Ганнибал», а также фильмов «Доктор Стрэндж», «Казино „Рояль“» и «Затерянные во льдах».