https://static.news.ru/photo/60b45882-be6b-11e9-87d8-fa163e074e61_660.jpg Штраус Зельник Фото: Wikimedia

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник считает неуважительным обвинение видеоигр во влиянии на вооружённое насилие по отношению к жертвам и их семьям.

Развлечения — это часть повседневной человеческой радости, и они распространяются во всём мире, и они всюду одинаковы. Насилие с применением оружия является исключительно американской проблемой, и это должно измениться, и это изменится только в том случае, если мы рассмотрим реальные проблемы, — считает Зельник.

Как заключил глава компании, если бы существовали доказательства того, что такие игры, как «жемчужина Take-Two», GTA, имели связь с вооружённым насилием в реальном мире, то он бы покинул бизнес.

Ранее News.ru с аналогичной позицией выступила политолог и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. Она назвала виртуальные развлечения великим социальным благом и великим фактором снижения преступности.