https://static.news.ru/photo/7c5b9394-e34f-11e9-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIFA 20

FIFA 20 заняла первое место в британском чарте продаж. При этом по сравнению с предшественником продажи футбольного симулятора на физических носителях снизились на 7% в годовом исчислении.

На PS4-версию игры пришёлся 61% продаж, на Xbox One — 38%. а оставшийся 1% — на Legacy-версия Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Link's Awakening, лидер прошлого чарта, разместился на второй позиции, Borderlands 3 — на третьей.

Gears 5 так и осталась на четвёртом месте, а вот замыкает пятёрку лидеров Crash Team Racing: Nitro-Fueled, которая поднялась с девятой строчки. Топ-10 минувшей недели выглядит следующим образом:

FIFA 20 The Legend of Zelda: Link's Awakening Borderlands 3 Gears 5 Crash Team Racing: Nitro-Fueled The Division 2 Sea of Thieves Mario Kart 8: Deluxe Minecraft для Xbox One Forza Horizon 3

