Epic Games Store бесплатно раздаст Total War: Troy

https://static.news.ru/photo/f5d4aa08-a4e7-11ea-ae64-fa163e074e61_660.jpg Фото: SEGA

SEGA опубликовала очередной трейлер стратегии Total War: Troy. В ролике рассказывается о сюжете игры и дате выхода. Новая часть франшизы выйдет на рынок 13 августа 2020 года.

Первые 24 часа её можно будет получить абсолютно бесплатно в онлайн-магазине Epic Games Store. Активировав цифровой ключ, юзеры получат игру навсегда, передаёт «Игромания».

При этом в сервисе Steam Total War: Troy появится спустя 12 месяцев после официального выхода. По словам разработчиков, это объясняется желанием найти новую аудиторию и привлечь дополнительное финансирование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать сборник до 4 июня.

За активацию Epic Games, как и в случае с предыдущими раздачами GTA V и Civilization VI, даёт купон на 650 рублей, действующий до 1 ноября.