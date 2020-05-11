Capcom выпустит несколько крупных игр до 31 марта 2021 года

https://static.news.ru/photo/91310230-9426-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monster Hunter/facebook.com

Компания Capcom опубликовала отчёт за 2019 финансовый год. Разработчики планирует выпустить «несколько крупных новых игр» к 31 марта 2021 года.

Общий объём проданных тайтлов за минувшие 12 месяцев составил 25,5 млн копий. Resident Evil 3 разошлась тиражом 2,5 млн единиц, а Monster Hunter: World — 15,5 млн единиц.

Capcom также хочет достичь рекордных 28 млн проданных единиц в новом финансовом году. Для этого компания будет продвигать цифровую стратегию через расширение регионов продаж и гибкое ценообразование.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom запустила в производство ремейк Resident Evil 4. Выход игры намечен на 2022 год. Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3, сообщило издание VGC со ссылкой на собственные источники.