https://static.news.ru/photo/9ea21b64-d542-11e9-a8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frictional Games

Студия Frictional Games объявила о релизе сборника хорроров Amnesia: Collection на Nintendo Switch. Владельцы консоли уже могут купить игру.

Сборник включает в себя оригинал, расширение Amnesia: Justine, и спин-офф Amnesia: A Machine for Pigs, действие которой разворачивается в той же вселенной. Первая игра получила высокие оценки от сообщества и критиков, в то время как сюжетное ответвление были принято неоднозначно.

На других консолях Amnesia: Collection выходила в ноябре 2016-го (PS4) и сентябре 2018 года (Xbox One).

Ранее News.ru рассказал, что геймдизайнер Хидео Кодзима представил новый ролик игрового процесса Death Stranding. Видео демонстрирует несколько основных механик, включая «связь» с другими игроками.