https://static.news.ru/photo/63c23568-9804-11e9-99d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Horst Galuschka//www.imago-images.de/Global Look Press

Основатель и генеральный директор Huawei Рен Женфей заявил, что Google потеряет 700-800 млн пользователей, если компания откажется от операционной системы Android.

Наши компании всегда будут на одной линии интересов, и если мы откажемся от установки системы Google, то она в будущем потеряет 700–800 миллионов пользователей, — заявил Женфей.

Как отметил основатель компании, Huawei вообще не хочет заменять Android, поскольку это приведёт к замедлению роста. Но в случае отказа от ОС, у Huawei будет альтернатива в виде собственного продукта.

Релиз HongMeng OS или Oak OS намечен на сентября или октября, и, согласно отчётам, первоначально будет ориентирован на устройства среднего уровня.

Ранее News.ru рассказал, что Минкомсвязь РФ и китайская компания Huawei проведут первые переговоры о возможном использовании российской операционной системы «Аврора» на смартфонах производителя.