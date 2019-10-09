https://static.news.ru/photo/f7a4e636-ea7a-11e9-aa5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: yandex.ru

«Яндекс» продемонстрировал новое устройство — «Яндекс.Станцию Мини». Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.

За распознавание рук пользователя отвечает камера с технологией Time-of-Flight. Колонка, которая весит 170 гр, оснащена тремя микрофонами, AUX-выходом для подключения других аудиоустройств и голосовым помощником «Алисой», сообщает vc.ru .

«Станция Мини» поступит в продажу 31 октября. При этом «Яндекс» не планирует отказываться от сотрудничества с другими производителями и прекращать продажи партнёрских колонок с «Алисой».

Ранее News.ru рассказал, что сервис «Яндекс.Переводчик» получил режим диалогов и теперь может слушать реплики, переводить разговор и озвучивать их собеседнику. С помощью новой функции можно узнать дорогу у прохожих, объясниться с таксистом или сделать заказ в ресторане.