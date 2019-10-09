«Яндекс» продемонстрировал новое устройство — «Яндекс.Станцию Мини». Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
За распознавание рук пользователя отвечает камера с технологией Time-of-Flight. Колонка, которая весит 170 гр, оснащена тремя микрофонами, AUX-выходом для подключения других аудиоустройств и голосовым помощником «Алисой», сообщает
«Станция Мини» поступит в продажу 31 октября. При этом «Яндекс» не планирует отказываться от сотрудничества с другими производителями и прекращать продажи партнёрских колонок с «Алисой».
Ранее News.ru рассказал, что сервис «Яндекс.Переводчик» получил режим диалогов и теперь может слушать реплики, переводить разговор и озвучивать их собеседнику. С помощью новой функции можно узнать дорогу у прохожих, объясниться с таксистом или сделать заказ в ресторане.
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