https://static.news.ru/photo/8736cde6-df6d-11e9-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сервис «Яндекс.Переводчик» получил режим диалогов и теперь может слушать реплики, переводить разговор и озвучивать их собеседнику. С помощью новой функции можно узнать дорогу у прохожих, объясниться с таксистом или сделать заказ в ресторане.

Вместе с тем, отмечают в компании, это позволит упростить общение с носителями других языков не только за рубежом, но и внутри страны, если помощь потребуется иностранцу.

Чтобы начать разговор, необходимо указать оба языка общения и затем говорить, поочерёдно нажимая на флаги языков. Синтезированная речь дублируется текстом. Если же перевод окажется неточным, его можно оперативно поправить.

Для перевода реплик используются нейронные сети, обученные на больших объёмах текстов, уточнили в «Яндексе».

В приложении «Яндекс.Переводчик» для Android в режиме диалога доступны почти 50 европейских и азиатских языков, а для iOS — больше 20. Среди них, помимо русского, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, турецкий, китайский, японский и другие.

В общей сложности приложение знает 95 языков — от английского до эльфийского и эмодзи.

Как писал News.ru, известный российский переводчик Павел Палажченко, долгое время работавший с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачёвым, рассказал, какие языки на сегодняшний день являются самыми востребованными для перевода. В список он включил французский, испанский, китайский, арабский, немецкий, португальский и японский языки.