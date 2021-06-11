WhatsApp запустит кампанию по шифрованию чатов после скандала с клиентами

https://static.news.ru/photo/58da29ea-823f-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Американский мессенджер WhatsApp запускает кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Как сообщил BBC News глава WhatsApp Уилл Кэткарт, компания будет использовать сквозное шифрование чатов. Это значит, что прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель.

Эксперимент пока коснётся только Великобритании и Германии. Британский министр внутренних дел Прити Пател уже назвала «неприемлемым» использование такого вида шифрования в борьбе с распространением незаконного контента.

Первый шаг к обеспечению безопасности людей — это надёжная защита, и мы считаем, что правительствам не следует поощрять технологические компании в обеспечении слабой безопасности клиентов. Наоборот, они должны требовать, чтобы компании предлагали максимально возможную [безопасность], — сказал на это Уилл Кэткарт.

Facebook, которому принадлежит мессенджер, заявил, что также намерен более широко использовать шифрование в других своих сервисах.

WhatsApp уже заблокирован на материковой части Китая. Сейчас компания собирается подать в суд на правительство Индии из-за новых цифровых правил, которые вынудят её нарушить меры конфиденциальности. Около 400 миллионов из двух миллиардов его глобальных пользователей находятся в Индии.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи.