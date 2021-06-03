WhatsApp «научат» работать на нескольких устройствах одновременно

Разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи. Об этом сообщает портал WABetainfo со ссылкой на топ-менеджеров Facebook inc.
В настоящее время WhatsApp автоматически
Разработчики мессенджера также подтвердили введение функции однократного просмотра. При её активации сообщения будут автоматически удаляться после прочтения. Новые возможности вскоре появятся в одной из публичных бета-версий WhatsApp, а затем станут доступны всем пользователям.
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp собираются расширить возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Новая функция, которую уже тестируют, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере.