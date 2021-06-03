WhatsApp «научат» работать на нескольких устройствах одновременно

https://static.news.ru/photo/54e993ec-c471-11eb-b5d7-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи. Об этом сообщает портал WABetainfo со ссылкой на топ-менеджеров Facebook inc.

В настоящее время WhatsApp автоматически прекращает работу на одном смартфоне, если попытаться запустить его на другом. В компании обещают, что опция с поддержкой работы на нескольких девайсах не скажется на надёжности шифрования данных. Синхронизация останется доступной, даже если одно из устройств разрядится.

Разработчики мессенджера также подтвердили введение функции однократного просмотра. При её активации сообщения будут автоматически удаляться после прочтения. Новые возможности вскоре появятся в одной из публичных бета-версий WhatsApp, а затем станут доступны всем пользователям.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp собираются расширить возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Новая функция, которую уже тестируют, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере.