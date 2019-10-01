Команда WhatsApp работает над функцией «самоуничтожающихся» сообщений. Она позволит пользователям настроить автоматическое удаление через определённый промежуток времени.
Нововведение появилось в версии 2.19.275 приложения для Android, однако она пока может быть доступна не для всех. «Самоуничтожение» касается всех сообщений в окне чата. Сейчас доступный временной промежуток
Подобный функционал уже имеется в Telegram (он доступен в секретных чатах) и мессенджерах, рекомендованных бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом.
Ранее WhatsApp объявила о прекращении поддержки устаревших мобильных операционных систем. В списке оказались устройства, работающие под управлением iOS 8 и Android Gingerbread.