18+

Рубрики

Медиа

Архив

Гаджеты

TikTok изменит алгоритм для сохранения здоровья пользователей

16:37, 16 декабря 2021
TikTok изменит алгоритм для сохранения здоровья пользователей
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Социальная сеть TikTok намерена изменить алгоритмы подбора видео для того, чтобы разнообразить контент. Это защитит пользователей от просмотра большого количества роликов, негативно влияющих на их самочувствие. Речь идёт о видео, тематика которых связана с экстремальными способами похудения, фитнесом, а также затрагивающем проблемы грусти и одиночества, сообщает портал Axios.

TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека, — говорится в сообщении интернет-портала.

Сообщается, что сейчас компания тестирует способы уменьшения доли контента, который может негативно повлиять на здоровье человека при длительном последовательном просмотре. 

В этой работе соцсеть консультируют специалисты в области медицины, клинической психологии, этики искусственного интеллекта.

Изменения должны будут дать возможность пользователям получать рекомендованные видео от разных создателей и на разные темы.

Ранее пользователей TikTok раскритиковала телеведущая Ксения Собчак. По её словам, в XXI веке, когда у каждого человека есть доступ к любой информации, миллионы людей продолжают листать картинки в Интернете. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео