TikTok изменит алгоритм для сохранения здоровья пользователей

Социальная сеть TikTok намерена изменить алгоритмы подбора видео для того, чтобы разнообразить контент. Это защитит пользователей от просмотра большого количества роликов, негативно влияющих на их самочувствие. Речь идёт о видео, тематика которых связана с экстремальными способами похудения, фитнесом, а также затрагивающем проблемы грусти и одиночества, сообщает портал Axios.

TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека, — говорится в сообщении интернет-портала.

Сообщается, что сейчас компания тестирует способы уменьшения доли контента, который может негативно повлиять на здоровье человека при длительном последовательном просмотре.

В этой работе соцсеть консультируют специалисты в области медицины, клинической психологии, этики искусственного интеллекта.

Изменения должны будут дать возможность пользователям получать рекомендованные видео от разных создателей и на разные темы.

Ранее пользователей TikTok раскритиковала телеведущая Ксения Собчак. По её словам, в XXI веке, когда у каждого человека есть доступ к любой информации, миллионы людей продолжают листать картинки в Интернете.