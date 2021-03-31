Специалист объяснила, что захламляет память телефона

Память мобильного устройства может быть переполнена уже в момент покупки. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.
В интервью агентству ПРАЙМ специалист
Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно «чистым» (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти всё равно осталось очень мало. Это неудивительно, — рассказала Анастасия Ильичёва.
Также эксперт обратила внимание на то, что большой объём памяти может занимать кеш, который создают работающие приложения. За этим показателем нужно следить и регулярно чистить.
Однако специалист предупредила, что даже если ненужные данные были почищены, это не значит, что они не сохранились где-то ещё.
Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке «недавно удаленные», так что они продолжают занимать место, — резюмировала Ильичёва.
Ранее эксперт рассказал, почему нельзя при встрече класть телефон на стол. Об этом писал NEWS.ru.