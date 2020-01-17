Пока производители думают, нужны ли рынку смартфонов складные устройства, место одного из главных трендов ближайших лет может занять другой форм-фактор — девайс, полностью лишённый кнопок и разъёмов.

На прошедшей выставке CES 2020 две компании продемонстрировали прототипы смартфонов без физических кнопок, но с определёнными областями по краям, отвечающими за включения/выключение устройства и регулировку громкости. Как считает издание Wired, велика вероятность, что в будущем сенсор останется единственным типом управления на мобильных гаджетах.

Так, например, поступили разработчики смартфонов линейки Pixel, края которого реагируют на физическое давление, HTC U12 Plus с боковыми сенсорными кнопками и Asus ROG Phone 2 с ультразвуковыми триггерами, превращающими игровой смартфон в удобный контроллер. Последние два устройства используют технологию американской компании Sentons. Разработка представляет собой комбинацию пьезоэлектрического датчика и тензодатчика для имитации физической кнопки, определяющих положение пальца и силу нажатия.

Asus ROG Phone II asus.com

При этом старший вице-президент по продажам и маркетингу в Sentons Реми Лакомб признаёт, технология пока неидеальна, но с каждым новым смартфоном она заметно улучшается, что видно на примере HTC U12 Plus и вышедшего после Asus ROG Phone 2, а также прототипов телефонов, показанных на CES 2020. По словам автора Wired, они реагировали на прикосновения с высокой точностью и нулевой задержкой.

Рудимент смартфона

Лакомб считает, что на вопрос «Почему ИМЕННО нам нужно избавиться от физических кнопок?» существует несколько ответов. Первый — лучший промышленный дизайн, ведь немало инженеров стремятся создать «бесшовный цельный» корпус телефона. Именно сейчас у них, по словам вице-президента, появляется возможность для достижения этой цели.

Другая причина заключается в том, чтобы приспособиться к новым технологиям, таким как 5G и так называемым дисплеям-водопадам, покрывающим края телефона. Поддержка мобильной связи пятого поколения потребует антенну, которая займёт много пространства, а вкупе с вышеупомянутыми экранами, для кнопок может совсем не остаться места. Отчасти поэтому Apple в своё время отказалась от аудиоразъёма, чьё место заняли более нужные производителю компоненты.

В то же время отход от физических кнопок не вызовет бурного негодования среди пользователей, как это было с разъёмом для наушников, а скорее наоборот. Ведь в таком случае владелец устройства получит ещё более настраиваемый пользовательский опыт и сможет подстроить управление под себя. Например, переместить кнопку включения на другой край, если он левша, или назначив на неё активацию камеры.

Пользователи очень хорошо знакомы с сенсорным интерфейсом. Вы должны медленно перемещать их к новым видам жестов и новому пользовательскому интерфейсу, — считает Лакомб.

Естественная эволюция

Генеральный директор Sentons Илья Розенберг полностью разделяет позицию Лакомба. Он рассказал, что большинство людей, которым компания показала прототипы на CES 2020, рассматривали отсутствие кнопок как «естественную эволюцию»: на смену мобильным телефонам из девяностых-нулевых пришли смартфоны, а в дальнейшем уже из них исчезла кнопка «Домой». Тенденция видна невооружённым глазом.

Есть вещи, которые вы теряете, когда избавляетесь от физических кнопок. Например, способность чувствовать кнопки. Поэтому, возможно, вы теряете часть мышечной памяти, но взамен получаете возможность её изменять и развиваться с течением времени через обновления программного обеспечения, — считает Розенберг.

Не стоит забывать и о приложениях, которым также будет необходим доступ к датчикам. Лакомб уверен, что такой подход пригодится пользователям Instagram, которые, проводя пальцем по боковой грани смартфона, смогут пролистать ленту.

Ультразвуковые триггеры, имитирующие физические кнопки sentons.com

Sentons, в свою очередь, снова даст знать о себе в ближайший месяц. Один из производителей смартфонов представит аппарат с технологией американской компании на выставке MWC 2020, которая пройдёт в конце февраля в Барселоне.