Россияне на самоизоляции стали искать более дешёвые ноутбуки

Россияне стали интересоваться более дешёвыми ноутбуками после перехода на самоизоляцию. В начале апреля средняя стоимость наиболее популярных предложений снизилась более чем на 20% и достигла минимума в 49 тысяч рублей.
Как выяснили эксперты
До высокого мартовского спроса россияне интересовались моделями в среднем за 56 тысяч рублей. Перед 8 марта пользователи чаще искали устройства за 63 тысячи рублей и выше, но в начале апреля средняя стоимость снизилась. Сейчас она варьируется в пределах 50–53 тысяч рублей.
В целом спрос россиян на гаджеты этой весной оказался в 1,5 раза, чем в марте–апреле 2019 года, и до сих пор остаётся повышенным. По мнению экспертов сервиса, это связано с переходом россиян на дистанционную работу и учёбу.
Самой популярной моделью ноутбука на самоизоляции стал MacBook Air 13 Mid 2017. На второй и третьей строчке оказались ASUS VivoBook 15 X512 и MacBook Pro 13 Mid 2019. Четвёртое и пятое место также заняли «яблочные» продукты — MacBook Pro 16 Late 2019 и MacBook Air 13 Mid 2019.
Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» и Brand Analytics в рамках исследования выяснили самые обсуждаемые темы в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, отражающие основные интересы и беспокойства пользователей.
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