16 января в международном аэропорту Портленда один из пассажиров решил поиграть в шутер Apex Legends на своей консоли Sony PlayStation 4, чтобы скоротать время в ожидании рейса. Вместо телевизора игрок использовал информационное табло воздушной гавани.
Как
Представитель аэропорта Кама Симондс заявила, что никаких юридических последствий для игрока инцидент не повлёк. Она напомнила, что пассажиры могут свободно использовать розетки в воздушной гавани, однако подключать какие-либо гаджеты к мониторам строго запрещено.
В сентябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, неизвестные хакеры взломали информационную систему аэропорта Саратова и запустили трансляцию порноролика.
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