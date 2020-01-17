https://static.news.ru/photo/e0f00018-3928-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ea.com

16 января в международном аэропорту Портленда один из пассажиров решил поиграть в шутер Apex Legends на своей консоли Sony PlayStation 4, чтобы скоротать время в ожидании рейса. Вместо телевизора игрок использовал информационное табло воздушной гавани.

Как передает Screenrant, монитор, к которому молодой человек подключил свою PS4, использовался для показа плана здания. Служба безопасности аэропорта расценила действия пассажира как попытку взлома информационных систем. Охранники попросили пассажира прекратить игру, а затем ответили отказом на его вежливую просьбу доиграть раунд.

Представитель аэропорта Кама Симондс заявила, что никаких юридических последствий для игрока инцидент не повлёк. Она напомнила, что пассажиры могут свободно использовать розетки в воздушной гавани, однако подключать какие-либо гаджеты к мониторам строго запрещено.

В сентябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, неизвестные хакеры взломали информационную систему аэропорта Саратова и запустили трансляцию порноролика.