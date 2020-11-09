Многие сайты перестанут открываться на старых версиях Android

https://static.news.ru/photo/624e2212-2298-11eb-9329-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Старые смартфоны на ОС Android скоро не смогут открывать 30% сайтов в Интернете.

С 1 сентября 2021 года все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let's Encrypt не смогут работать с совместимыми сайтами и службами. Как сообщает AndroidPolice, речь может идти о трети сетевых ресурсов.

При этом в зоне уязвимости окажутся все гаджеты под управлением Android 7.1.1 и ранее. Получается, что это касается смартфонов, которые не обновлялись с 2016 года. Частично решить проблему можно с помощью установленного на устройство браузера Mozilla Firefox, но и для него нужна версия ОС от Android 5.0 и выше.

Как писал NEWS.ru, замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android. При этом, по его словам, профессионалы без проблем могут отследить почти любой смартфон.

Аверин добавил, что перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя все смартфоны в более или менее равной степени защищены. Тем же пользователям гаджетов, которые опасаются преследования со стороны злоумышленников, эксперт советует отдавать предпочтение аппаратам со съёмным аккумулятором.