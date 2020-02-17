С виду девайс выглядит как обычный смартфон, однако его механизм позволяет «растянуть» аппарат, сделав из него планшет. Источники издания CNET сообщили, что TCL должна была показать устройство журналистам в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне, которую отменили из-за вспышки коронавируса.
TCL с таким форм-фактором может избавиться от актуальных проблем с прочностью гибких дисплеев, при этом его толщина должна заметно увеличиться по сравнению с традиционными аппаратами. Также пока неизвестно, как компания решит вопрос со «швом», который образуется при выдвижении дисплея.
Ранее NEWS.ru рассказал, что автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на то что устройство оснащено ультратонким стеклом, по шкале Мосса дисплей получил 2–3 балла, что соответствует пластиковым экранам Galaxy Fold и Motorola Razr.