https://static.news.ru/photo/d0b57428-5186-11ea-92e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Китайская компания TCL может работать над новым форм-фактором смартфонов. Вместо набирающих популярность складных устройств производитель нашёл другое решение — выдвижной дисплей.

Leaked photos show that TCL is working on an expandable phone that turns into a tablet https://t.co/kQpxHWMpVK pic.twitter.com/X3LCtofJl5 — CNET (@CNET) February 17, 2020

С виду девайс выглядит как обычный смартфон, однако его механизм позволяет «растянуть» аппарат, сделав из него планшет. Источники издания CNET сообщили , что TCL должна была показать устройство журналистам в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне, которую отменили из-за вспышки коронавируса.

TCL с таким форм-фактором может избавиться от актуальных проблем с прочностью гибких дисплеев, при этом его толщина должна заметно увеличиться по сравнению с традиционными аппаратами. Также пока неизвестно, как компания решит вопрос со «швом», который образуется при выдвижении дисплея.

Ранее NEWS.ru рассказал, что автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на то что устройство оснащено ультратонким стеклом, по шкале Мосса дисплей получил 2–3 балла, что соответствует пластиковым экранам Galaxy Fold и Motorola Razr.