60% популярных Android-приложений опасны

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Самые популярные Android-приложения оказались крайне уязвимыми. В 60% случаев у них есть как минимум одна проблема, которая может стать фатальной при утечке личных данный пользователя.

В среднем же число уязвимостей на одно популярное приложение — более 39. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Synopsys, всего обнаружено более 3137 уникальных потенциально опасных проблем.

Специалисты объяснили, что причиной такой проблемы может быть использование разработчиками фрагментов отрытого исходного кода. Обычно эти куски написаны давно, а пользуются ими в изначальном виде, не защитив. Это экономит компаниям кучу времени и денег. Кроме того, так разработчики пытаются избежать типовых ошибок при программировании.

Как правило, разработчики мобильных игр и приложений в первую очередь стараются как можно быстрее выпустить продукт на рынок и начать зарабатывать, пока их идею не реализовал кто-то ещё, — рассказал газете руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity Сергей Ненахов.

Если компании будут вкладывать деньги в безопасность на начальном этапе, это приведёт к увеличению сроков выхода приложения. Это и порождает сотни и тысячи проблем потом.

Как ранее писал NEWS.ru, недорогие смартфоны очень популярны у покупателей, потому что за эту цену часто можно найти неплохой гаджет даже от известных брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Huawei, со всем набором необходимых функций. Названы главные правила выбора бюджетного телефона.