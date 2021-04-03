60% популярных Android-приложений опасны

Самые популярные Android-приложения оказались крайне уязвимыми. В 60% случаев у них есть как минимум одна проблема, которая может стать фатальной при утечке личных данный пользователя.
В среднем же число уязвимостей на одно популярное приложение — более 39. Как
Специалисты объяснили, что причиной такой проблемы может быть использование разработчиками фрагментов отрытого исходного кода. Обычно эти куски написаны давно, а пользуются ими в изначальном виде, не защитив. Это экономит компаниям кучу времени и денег. Кроме того, так разработчики пытаются избежать типовых ошибок при программировании.
Как правило, разработчики мобильных игр и приложений в первую очередь стараются как можно быстрее выпустить продукт на рынок и начать зарабатывать, пока их идею не реализовал кто-то ещё, — рассказал газете руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity Сергей Ненахов.
Если компании будут вкладывать деньги в безопасность на начальном этапе, это приведёт к увеличению сроков выхода приложения. Это и порождает сотни и тысячи проблем потом.
Как ранее писал NEWS.ru, недорогие смартфоны очень популярны у покупателей, потому что за эту цену часто можно найти неплохой гаджет даже от известных брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Huawei, со всем набором необходимых функций. Названы главные правила выбора бюджетного телефона.