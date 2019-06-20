Александр Зинченко Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлил контракт с футбольным клубом.

Детали нового соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне украинский хавбек сыграл за команду 29 матчей и отличился одним голом.

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить туринский «Ювентус», ранее писал News.ru.

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