Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлил контракт с футбольным клубом.
Детали нового соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба.
YESSSSSSSSSSS!— Manchester City (@ManCity)
5 more years of
@Azinchenko17 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B 20 июня 2019 г.
В прошедшем сезоне украинский хавбек сыграл за команду 29 матчей и отличился одним голом.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить туринский «Ювентус», ранее писал News.ru.